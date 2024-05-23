В Іспанії знайшли викрадену картину Френсіса Бекона вартістю $5,4 млн

Іспанська поліція заявила, що знайшла картину покійного британського художника-експресіоніста Френсіса Бекона, вартість якої оцінюється в 5 мільйонів євро (5,42 мільйона доларів) та яка була однією з п'яти картин, викрадених у Мадриді 2015 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"Етюд до портрета Хосе Капело" 1989 року – одна з чотирьох картин, які вдалося повернути, загальною вартістю 25 мільйонів євро. Ще три картини були знайдені у 2017 році.

Reuters

У лютому поліція арештувала двох осіб, звинувачених в отриманні викрадених творів мистецтва в іспанській столиці, що допомогло знайту картини в одному з будинків у Мадриді.

Реклама:

З початку розслідування арештували 16 осіб, які, як вважають, були організаторами та виконавцями пограбування, йдеться у заяві поліції.

Правоохоронці заявили, що продовжують розслідування щодо громадян Іспанії, пов'язаних з організованими групами зі Східної Європи, в надії, що це допоможе знайти п'яту картину.

За даними місцевих ЗМІ, картини були викрадені з квартири Хосе Капело, друга й колишнього коханця Бекона, хоча поліція не підтверджує й не спростовує цю інформацію.

Нещодавно Вищий адміністративний суд Франції відхилив позов організації International Restitutions, яка начебто від імені спадкоємців Леонардо да Вінчі домагалась власності на його знамениту картину "Мона Ліза".

Раніше один з найбільших європейських музеїв сучасного мистецтва – Пінакотека в німецькому Мюнхені – звільнив співробітника технічної служби після того, як було виявлено, що він повісив у галереї одну з власних картин.

Перед цим іспанська поліція ліквідувала мережу фальсифікаторів творів мистецтва, яких підозрюють у продажу робіт, що помилково приписували британському вуличному художнику Бенксі; деякі з них коштували 1500 євро і вище.