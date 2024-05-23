В Испании нашли похищенную картину Фрэнсиса Бэкона стоимостью $5,4 млн

Испанская полиция заявила, что нашла картину покойного британского художника-экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона, стоимость которой оценивается в 5 миллионов евро (5,42 миллиона долларов) и которая была одной из пяти картин, похищенных в Мадриде в 2015 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"Этюд к портрету Хосе Капело" 1989 года – одна из четырех картин, которые удалось вернуть, общей стоимостью 25 миллионов евро. Еще три картины были найдены в 2017 году.

Reuters

В феврале полиция арестовала двух человек, обвиняемых в получении похищенных произведений искусства в испанской столице, что помогло найти картины в одном из домов в Мадриде.

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С начала расследования арестовали 16 человек, которые, как полагают, были организаторами и исполнителями ограбления, говорится в заявлении полиции.

Правоохранители заявили, что продолжают расследование в отношении граждан Испании, связанных с организованными группами из Восточной Европы, в надежде, что это поможет найти пятую картину.

По данным местных СМИ, картины были похищены из квартиры Хосе Капело, друга и бывшего любовника Бэкона, хотя полиция не подтверждает и не опровергает эту информацию.

Недавно Высший административный суд Франции отклонил иск организации International Restitutions, которая якобы от имени наследников Леонардо да Винчи добивалась собственности на его знаменитую картину "Мона Лиза".

Ранее один из крупнейших европейских музеев современного искусства – Пинакотека в немецком Мюнхене – уволил сотрудника технической службы после того, как было обнаружено, что он повесил в галерее одну из собственных картин.

Перед этим испанская полиция ликвидировала сеть фальсификаторов произведений искусства, которых подозревают в продаже работ, ошибочно приписываемых британскому уличному художнику Бэнкси; некоторые из них стоили 1500 евро и выше.