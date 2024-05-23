У Литві створять піхотну дивізію

Уряд Литви затвердив зміни в структурі армії, мета яких – створити піхотну дивізію з танковим батальйоном, а також збільшити кількість призовників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Кабмін схвалив законопроєкт, що покликаний розбудовувати піхотну дивізію армії шляхом створення нових та посилення наявних військових частин.

Згідно з поправками, з 2027 року в армії мають реорганізувати Гусарський батальйон імені короля Міндаугаса бригади "Залізний вовк" у Танковий батальйон імені короля Міндаугаса.

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Влада планує створити нові підрозділи – Службу портової та берегової оборони Військово-морських сил та Управління кібернетичної оборони.

Крім того, пропонують створити нову військову частину – артилерійський полк, тоді як наявні частини – Інженерний батальйон імені полковника Юозаса Віткуса й Батальйон повітряної оборони Військово-повітряних сил – планують переформувати в полки.

Ці зміни вимагають придбати додаткове озброєння, техніку, боєприпаси та інфраструктуру, на що до 2034 року буде потрібно приблизно 2,3 млрд євро, а після 2034 року – ще приблизно 2 млрд євро.

Крім того, поправки до закону передбачають збільшення кількості призовників на обов'язкову військову службу: щорічно призиватимуть від 4240 до 7040 осіб.

Напередодні міністри оборони Литви, Латвії та Естонії оголосили, що на саміті НАТО в липні попросять союзників збільшити оборонні бюджети країн-членів щонайменше до 2,5% ВВП.

На початку квітня до Литви прибув початковий склад німецької бригади, яка буде дислокуватись у балтійській країні. Солдати оселилися у Вільнюсі, вони відповідають за планування передислокації бригади до Литви та координацію вимог до військової інфраструктури.

За оцінками ЗМІ, розміщення у Литві німецької бригади може коштувати близько 11 млрд євро.