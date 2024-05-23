В Литве создадут пехотную дивизию

Правительство Литвы утвердило изменения в структуре армии, цель которых – создать пехотную дивизию с танковым батальоном, а также увеличить количество призывников.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Кабмин одобрил законопроект, призванный развивать пехотную дивизию армии путем создания новых и усиления имеющихся воинских частей.

Согласно поправкам, с 2027 года в армии должны реорганизовать Гусарский батальон имени короля Миндаугаса бригады "Железный волк" в Танковый батальон имени короля Миндаугаса.

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Власти планируют создать новые подразделения – Службу портовой и береговой обороны Военно-морских сил и Управление кибернетической обороны.

Кроме того, предлагают создать новую воинскую часть – артиллерийский полк, тогда как существующие части – Инженерный батальон имени полковника Юозаса Виткуса и Батальон воздушной обороны Военно-воздушных сил – планируют переформировать в полки.

Эти изменения требуют приобрести дополнительное вооружение, технику, боеприпасы и инфраструктуру, на что до 2034 года потребуется примерно 2,3 млрд евро, а после 2034 года – еще примерно 2 млрд евро.

Кроме того, поправки к закону предусматривают увеличение количества призывников на обязательную военную службу: ежегодно будут призывать от 4240 до 7040 человек.

Накануне министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии объявили, что на саммите НАТО в июле попросят союзников увеличить оборонные бюджеты стран-членов как минимум до 2,5% ВВП.

В начале апреля в Литву прибыл начальный состав немецкой бригады, которая будет дислоцироваться в Балтийской стране. Более 20 солдат поселились в Вильнюсе, они отвечают за планирование передислокации бригады в Литву и координацию требований к военной инфраструктуре.

По оценкам СМИ, размещение в Литве немецкой бригады может стоить около 11 млрд евро.