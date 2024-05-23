Эйфелева башня перед Олимпиадой поднимет стоимость входного билета на 20%

Цены на входные билеты на Эйфелеву башню с 17 июня – то есть незадолго до начала Олимпийских игр в Париже – вырастут примерно на 20%.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила газета Le Parisien.

После повышения цен поездка на лифте на вершину Эйфелевой башни для взрослого человека будет стоить 35,30 евро вместо нынешних 29,40 евро. Те, кто желает подняться по лестнице на второй этаж башни, должны будут заплатить 14,20 евро вместо 10.

Компания-оператор достопримечательности SETE обосновала повышение высокими убытками, понесенными во время пандемии коронавируса, и увеличением расходов на содержание 135-летнего сооружения.

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Из-за отсутствия туристов в связи с COVID-19 Эйфелева башня понесла убытки в размере более 100 миллионов евро, которые власти Парижа покрыли лишь частично.

Кроме того, SETE также понесла дополнительные расходы при покраске башни, поскольку при снятии старых слоев краски обнаружили токсичный свинец.

Еще в начале января парижский музей Лувр также повысил цены на входные билеты почти на треть – с 17 до 22 евро, что, вероятно, связано с ажиотажем перед проведением в городе Олимпиады.

Из-за Олимпиады во французской столице растут и другие цены, в частности на проезд в метро, который во время Игр в июле и августе подорожает почти вдвое. А десятки гостиничных заведений в центре Парижа уже поставили в разы выше цены на даты открытия Игр.