В центре Кракова лось пробил окно школы

В польском Кракове вечером 23 мая лось запрыгнул через окно в среднюю школу, в результате чего пострадал мужчина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Случай произошел после 17:00 по местному времени. Прохожие заметили лося, который запрыгнул в первый этаж здания школы на улице Шлюсарской.

В это время в школе продолжались занятия, там было около 50 человек, которые покинули здание. На место происшествия прибыли полиция и пожарные, а также медики и ветеринарная служба.

Реклама:

Лось во время прыжка разбил стекло, осколки от которого ранили 50-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу с травмами головы и рук.

Животное от полученных ран не выжило. Как оно оказалось в центре Кракова, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, как отара овец подняла по тревоге пограничников Бещадского отдела Пограничной службы Польши.

А перед тем Польская академия наук классифицировала котов как "инвазионный посторонний вид", то есть представляющий угрозу местной флоре и фауне.