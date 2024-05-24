ЗМІ: Греція вивчає нові і старі запити Києва щодо військової допомоги

На тлі нового російського наступу на різних фронтах в Україні Афіни вивчають список старих і нових запитів Києва про військову допомогу з резервів грецьких збройних сил.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Греція зобов'язалася продовжувати надавати допомогу Києву доти, доки це не матиме негативного впливу на стримувальну силу грецьких збройних сил. Іншими словами, вона не буде надавати зенітні системи до того, як вони будуть замінені на нові.

Нові українські запити адресовані всім партнерам НАТО, які надають матеріальну підтримку Києву. Серед запитів, що стосуються Греції, – ракети і реактивні снаряди для зенітних систем, системи Patriot і С-300, запчастини до винищувачів F-16 і, за можливості, самі F-16, ракетні установки РМ-70, інженерне обладнання, протикорабельні системи Harpoon, артилерійські снаряди (калібру 155, 152, 122 і 102 мм), а також мінометні і танкові снаряди (калібру 125, 120, 105, 30, 35 і 40 мм).

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І українці, і їхні союзники шукають рішення, які допоможуть посилити потенціал Києва.

Серед таких рішень – передача зенітних боєприпасів, наявних у Греції, для використання в системах, які вже є у розпорядженні українців.

На додаток до вже наданої зброї та боєприпасів, Афіни вже використовують метод міждержавних контрактів зі США та Чехією, які закуповують боєприпаси та інші матеріали за дорученням Києва за рахунок бюджету Міністерства оборони Греції.

Загальна позитивна атмосфера між Афінами та Києвом була підтверджена в четвер під час телефонної розмови між прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом та президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляється, Міцотакіс підтвердив незмінну підтримку Греції, прийнявши запрошення Зеленського взяти участь у Конференції з питань миру в Україні, яка відбудеться 15 та 16 червня на курорті Бургеншток у Швейцарії.

Також у четвер українська влада анонсувала підписання угоди про безпеку з Грецією найближчим часом за підсумками зустрічі в Києві заступника голови Офісу президента України Ігоря Жовкви зі спеціальним посланником Міністерства закордонних справ Греції з питань України Спиридоном Ламбрідісом.

Раніше міністр оборони Греції Нікос Дендіас спростував повідомлення ЗМІ про те, що Греція таємно надсилає в Україну 250 контейнерів з озброєнням.

У квітні ЗМІ повідомили, що Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.