СМИ: Греция изучает новые и старые запросы Киева о военной помощи

На фоне нового российского наступления на разных фронтах в Украине Афины изучают список старых и новых запросов Киева о военной помощи из резервов греческих вооруженных сил.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Греция обязалась продолжать оказывать помощь Киеву до тех пор, пока это не будет иметь негативного влияния на сдерживающую силу греческих вооруженных сил. Другими словами, она не будет предоставлять зенитные системы до того, как они будут заменены на новые.

Новые украинские запросы адресованы всем партнерам НАТО, которые оказывают материальную поддержку Киеву. Среди запросов, касающихся Греции, – ракеты и реактивные снаряды для зенитных систем, системы Patriot и С-300, запчасти к истребителям F-16 и, по возможности, сами F-16, ракетные установки РМ-70, инженерное оборудование, противокорабельные системы Harpoon, артиллерийские снаряды (калибра 155, 152, 122 и 102 мм), а также минометные и танковые снаряды (калибра 125, 120, 105, 30, 35 и 40 мм).

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И украинцы, и их союзники ищут решения, которые помогут усилить потенциал Киева.

Среди таких решений – передача зенитных боеприпасов, имеющихся в Греции, для использования в системах, которые уже есть в распоряжении украинцев.

В дополнение к уже предоставленному оружию и боеприпасам, Афины уже используют метод межгосударственных контрактов с США и Чехией, которые закупают боеприпасы и другие материалы по поручению Киева за счет бюджета Министерства обороны Греции.

Общая позитивная атмосфера между Афинами и Киевом была подтверждена в четверг во время телефонного разговора между премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщается, Мицотакис подтвердил неизменную поддержку Греции, приняв приглашение Зеленского принять участие в Конференции по вопросам мира в Украине, которая состоится 15 и 16 июня на курорте Бургеншток в Швейцарии.

Также в четверг украинская власть анонсировала подписание соглашения о безопасности с Грецией в ближайшее время по итогам встречи в Киеве заместителя главы Офиса президента Украины Игоря Жовквы со специальным посланником Министерства иностранных дел Греции по вопросам Украины Спиридоном Ламбридисом.

Ранее министр обороны Греции Никос Дендиас опроверг сообщения СМИ о том, что Греция тайно отправляет в Украину 250 контейнеров с вооружением.

В апреле СМИ сообщили, что Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО относительно предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.