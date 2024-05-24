Польские фермеры в знак протеста заблокируют дорогу на окраине Варшавы

В пятницу около полудня польские фермеры перекроют национальную дорогу №2 в Закренте под Варшавой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN24.

Это еще одна нынешняя акция протеста против положений Европейского зеленого курса. Кроме того, фермеры хотят привлечь внимание к убыткам, которые они понесли в результате засухи.

Протест должен был начаться в 9.30 утра в Тшебуке, откуда фермеры выедут на национальную дорогу №92. Колонна тракторов проедет через села: Янов, Осины, Новые Осины, Стоядла до окрестностей Варшавы в Закренте, где запланирована блокада.

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Как сообщил Лукаш Коморовский, один из организаторов протеста, на этот раз фермеры выступают не только против положений Европейского зеленого курса.

"Мы хотим привлечь внимание к засухе. Не существует системы помощи фермерам, пострадавшим от погодных аномалий. Кроме того, до сих пор нет прямых выплат за прошлый год, что приводит к дестабилизации", – рассказал Коморовский. Он добавил, что в акции протеста принимают участие около 150 человек.

Ожидается, что блокада продлится до 18.30.

Полиция предупредила о запланированной акции протеста фермеров и посоветовала ее объезд.

Напомним, фермеры Люблинского воеводства заявили о значительном ущербе после града, выпавшего в ночь на понедельник – многие фруктовые сады были сильно повреждены.

10 мая тысячи польских фермеров прошли масштабным маршем в центре Варшавы, выступая против климатической политики Европейского Союза и против политики проевропейского правительства премьер-министра Дональда Туска.