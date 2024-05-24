Серед загиблих внаслідок обвалу будівлі на Майорці – двоє німецьких туристів

Внаслідок обвалу тераси ресторану на курорті Плая де Пальма на іспанській Майорці загинули сенегалець, двоє німців і працівниця ресторану.

Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на El Mundo.

Сенегальця звали Абдулай Діоп, він працював вишибалою в місцевому нічному клубі. Після вечері він пішов до спортзалу, зупинився випити в пляжному клубі "Медуза", де у нього були знайомі. Діоп став популярним на острові в грудні 2017 року, коли разом з другом стрибнув у море, щоб врятувати чоловіка, який не міг вибратися з води в Плая де Пальма.

Деякі жителі району зазначають, що Діоп товаришував з місцевим персоналом, в тому числі із загиблою працівницею, яка також мала сенегальське походження.

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Крім того, госпіталізовано 16 осіб, які отримали поранення в результаті інциденту. Шестеро людей залишаються в лікарні Son Llàtzer, жоден з них не перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Це один пацієнт з тривожним неврозом, двоє з легкою черепно-мозковою травмою і троє з множинними травмами.

Також до лікарні Son Espases поступила 26-річна жінка з травмою грудної клітки, аспіраційною пневмонією і ранами на обличчі. Вона також не потребувала госпіталізації до відділення інтенсивної терапії. Решта постраждалих перебувають у приватних лікарнях.

Обвал стався цього четверга близько 20:30 у закладі, пляжному клубі "Медуза", розташованому на вулиці Картаго, де в цей час перебували численні клієнти, більшість з яких – іноземці, оскільки в Плая де Пальма вже розпочався високий туристичний сезон.

У зв'язку з трагедією у курортному місті оголосили триденну жалобу.