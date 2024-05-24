В результате обвала террасы ресторана на курорте Плая де Пальма на испанской Майорке погибли сенегалец, двое немцев и работница ресторана

Об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на El Mundo.

Сенегальца звали Абдулай Диоп, он работал вышибалой в местном ночном клубе. После ужина он пошел в спортзал и остановился выпить в пляжном клубе "Медуза", где у него были знакомые. Диоп стал популярным на острове в декабре 2017 года, когда вместе с другом прыгнул в море, чтобы спасти мужчину, который не мог выбраться из воды в Плая де Пальма.

Некоторые жители района отмечают, что Диоп дружил с местным персоналом, в том числе с погибшей работницей, которая также имела сенегальское происхождение.

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Кроме того, госпитализированы 16 человек, получивших ранения в результате инцидента. Шесть человек остаются в больнице Son Llàtzer, ни один из них не находится в отделении интенсивной терапии. Это один пациент с тревожным неврозом, двое с легкой черепно-мозговой травмой и трое с множественными травмами.

Також в больницу Son Espases поступила 26-летняя женщина с травмой грудной клетки, аспирационной пневмонией и ранами на лице. Она также не нуждалась в госпитализации в отделение интенсивной терапии. Остальные пострадавшие находятся в частных больницах.

Обвал произошел в этот четверг около 20:30 в заведении, пляжном клубе "Медуза", расположенном на улице Картаго, где в это время находились многочисленные клиенты, большинство из которых – иностранцы, поскольку в Плая де Пальма уже начался высокий туристический сезон.

В связи с трагедией в курортном городе объявили трехдневный траур.