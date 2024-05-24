В Южной Корее заявили, что КНДР готовится запустить свой второй военный спутник

Северная Корея, похоже, готовится запустить в космос свой второй военный спутник-шпион.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

В ноябре прошлого года Северная Корея вывела на орбиту свой первый военный разведывательный спутник в рамках усилий по созданию космической сети наблюдения для борьбы с тем, что она называет военной угрозой со стороны США. Позже северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил на ключевом собрании правящей партии, что его страна запустит еще три военных спутника-шпиона в 2024 году.

В пятницу южнокорейские военные сообщили местным журналистам на брифинге, что они обнаружили признаки того, что Северная Корея осуществляет деятельность, которая, как полагают, является подготовкой к запуску спутника-шпиона на главном пусковом комплексе Тончхангри на северо-западе страны.

Реклама:

Военные заявили, что разведывательные органы Южной Кореи и США внимательно следят за действиями КНДР.

После запуска своего спутника-шпиона Malligyong-1 21 ноября Северная Корея заявила, что он передал изображения ключевых объектов в США и Южной Корее, в том числе Белого дома и Пентагона. Но она не обнародовала никаких фотографий, что вызвало широкие сомнения относительно возможностей ее спутника.

В последние месяцы Северная Корея продолжила серию ракетных испытаний, чтобы расширить свой арсенал вооружений. Аналитики говорят, что КНДР, вероятно, считает, что больший арсенал увеличит ее рычаги влияния в будущей дипломатии с Соединенными Штатами.

Как сообщалось, в США беспокоятся, что "крепкие объятия" между РФ и Северной Кореей могут подтолкнуть лидера КНДР Ким Чен Ына к риску в вопросе угроз Южной Корее, экспорта вооружений и игнорирования призывов по ядерным переговорам.

Россия усилила сотрудничество с Северной Кореей после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Известно, что Пхеньян передал Москве также и артиллерийские снаряды.

В США заявили, что характер угрозы безопасности со стороны Северной Кореи может "кардинально измениться" в ближайшее десятилетие в результате ее сотрудничества с Россией.