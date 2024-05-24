СМИ узнали детали о задержанном в Румынии, который мог шпионить в пользу России

Задержанный в Румынии мужчина, которого подозревают в шпионаже в пользу России – румын из города Плоешти, и недавно он пытался пойти в политику на местном уровне.

Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на источники, знакомые с деталями следствия, пишет "Европейская правда".

Мужчину якобы зовут Александру Пискан, он проживал в городе Плоешти, что севернее Бухареста.

В марте этого года Пискан хотел баллотироваться на пост мэра в Плоешти как независимый кандитат, но в итоге не попал в финальный список кандидатов.

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Прокуроры официально объявляли, что задержанный – гражданин Румынии, но других деталей официально не разглашали.

Мужчина якобы с 2022 года снимал и фотографировал военные колонны, проходившие через Румынию, с акцентом на приграничную с Украиной территории возле города Тульча, и передавал информацию РФ через российское посольство. Такие действия могут расцениваться как госизмена.

Напомним, в Польше расследование по статье о работе на иностранную разведку начали в отношении экс-судьи варшавского суда, который сбежал в Беларусь за "политическим убежищем".