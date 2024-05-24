Макрон відреагував на звістку про загибель у Газі заручника, що був родом з Франції

Серед знайдених мертвими заручників, яких бойовики ХАМАС викрали під час нападу на Ізраїль 7 жовтня, один чоловік був родом із Франції; на звістку про його смерть відреагував президент країни Емманюель Макрон.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Ізраїльські військові нещодавно повідомили, що знайшли на півночі сектора Гази тіла трьох людей, яких бойовики ХАМАС викрали під час набігу на Ізраїль 7 жовтня, та назвали їхні імена – Оріон Ернандес-Раду, Мішель Ніссенбаум та Ханан Яблонка.

32-річний Ернандес-Раду мав корені у Мексиці й Франції. Його називають партнером громадянки Німеччини Шані Лук, про смерть якої стало відомо невдовзі після подій 7 жовтня. Їх обох захопили під час нападу на музичний фестиваль у пустелі Негев.

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"З величезним сумом дізнався про загибель нашого співвітчизника… Мої думки з його родиною і близькими. Франція продовжує докладати ще більше зусиль для звільнення усіх заручників", – відреагував президент Франції Емманюель Макрон.

J’apprends avec une immense tristesse la mort de notre compatriote Orión Hernández-Radoux, otage du Hamas depuis le 7 octobre.



Je pense à sa famille et à ses proches. Nous sommes à leurs côtés.



La France reste plus que jamais engagée pour la libération de tous les otages. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 24, 2024

Ернандес-Раду, наскільки відомо – вже 43-й загиблий французького походження внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль. Серед заручників, які досі не знайдені і не звільнені, залишаються двоє осіб французького походження.

Нагадаємо, цього тижня Ізраїль після рішення кількох країн Європи визнати державність Палестини показав європейським послам відео зі звірствами ХАМАС.