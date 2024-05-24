Макрон отреагировал на известие о гибели в Газе заложника родом из Франции

Среди найденных мертвыми заложников, которых боевики ХАМАС похитили во время нападения на Израиль 7 октября, один человек был родом из Франции; на известие о его смерти отреагировал президент страны Эмманюэль Макрон.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Израильские военные недавно сообщили, что нашли на севере сектора Газа тела трех человек, которых боевики ХАМАС похитили во время набега на Израиль 7 октября, и назвали их имена – Орион Эрнандес-Раду, Мишель Ниссенбаум и Ханан Яблонка.

32-летний Эрнандес-Раду имел корни в Мексике и Франции. Его называют партнером гражданки Германии Шани Лук, о смерти которой стало известно вскоре после событий 7 октября. Их обоих захватили во время нападения на музыкальный фестиваль в пустыне Негев.

Реклама:

"С огромной грустью узнал о гибели нашего соотечественника... Мои мысли с его семьей и близкими. Франция продолжает прилагать еще больше усилий для освобождения всех заложников", – отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон.

J’apprends avec une immense tristesse la mort de notre compatriote Orión Hernández-Radoux, otage du Hamas depuis le 7 octobre.



Je pense à sa famille et à ses proches. Nous sommes à leurs côtés.



La France reste plus que jamais engagée pour la libération de tous les otages. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 24, 2024

Эрнандес-Раду, насколько известно – уже 43-й погибший французского происхождения в результате нападения ХАМАС на Израиль. Среди заложников, которые до сих пор не найдены и не освобождены, остаются два человека французского происхождения.

Напомним, на этой неделе Израиль после решения нескольких стран Европы признать государственность Палестины показал европейским послам видео со зверствами ХАМАС.