Россия отозвала своего посла в Армении для консультаций

Россия отозвала своего посла в Армении в Москву для консультаций, не объяснив причины решения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили на странице МИД РФ.

От имени пресс-секретаря ведомства Марии Захаровой опубликовали короткое сообщение о том, что посла России в Армении Сергея Копыркина 24 мая отзывают в Москву для консультаций.

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Решение России вероятно связано с нарастанием напряжения в отношениях между Москвой и Ереваном из-за того, что Армения дистанцировалась от Организации договора коллективной безопасности – военно-политического блока, который де-факто возглавляет Россия, и сближается с Западом.

В начале мая Армения заявила, что в дальнейшем не будет участвовать в финансировании деятельности ОДКБ – военно-политического блока, который де-факто возглавляет Россия.

Также тогда в Кремле заявили, что Москва и Ереван согласовали вывод российских военных из ряда областей Армении, но в то же время те останутся на границе Армении с Турцией и Ираном.

На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что как минимум два государства-участника ОДКБ фактически помогали Азербайджану с подготовкой к войне против Армении, которая началась в 2020 году.