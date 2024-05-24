Партия власти в Грузии жалуется на шантаж после визовых ограничений США

Правящая партия "Грузинская мечта" обвинила США в проведении политики "угроз и шантажа" после того, как Вашингтон объявил о новых визовых ограничениях в связи с законопроектом об "иностранных агентах".

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Политсовет партии отметил, что заявление госсекретаря США Энтони Блинкена и "шантаж визовыми ограничениями – не что иное, как грубая попытка ограничить независимость и суверенитет Грузии, что особенно цинично в свете того, что через два дня Грузия будет отмечать День национальной независимости".

"Политика шантажа и угроз, которая проводится в отношении Грузии, не соответствует не только стратегическому партнерству, но и духу партнерства в целом, который должен быть установлен между двумя суверенными государствами", – говорится в сообщении.

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В партии продолжают настаивать на том, что "до сих пор никто не смог привести никаких аргументов против закона "О прозрачности иностранного влияния".

В сообщении также говорится, что введение санкций против членов семей политиков, "в том числе несовершеннолетних детей, является формой санкции, от которой Европа категорически отказывается с 40-х годов прошлого века, и не применялась даже в Советском Союзе в 60-е годы".

"В цивилизованном мире на протяжении десятилетий широко признавалось, что распространение санкций на членов семьи является фашистско-большевистским явлением. И вот теперь эту форму санкции использует официальный представитель США, что поразительно", – отмечают в партии.

"Грузинская мечта" также подчеркнула, что шантаж не заставит адресантов санкций "сделать шаг против страны", а "санкции контрпродуктивны и наносят вред самому санкционирующему лицу".

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о введении визовых ограничений в отношении Грузии, которые будут касаться лиц, ответственных за подрыв демократии в стране.

Венецианская комиссия Совета Европы в срочном заключении, опубликованном 21 мая, "настоятельно рекомендовала" Грузии отменить закон в нынешнем виде. Впрочем, партия власти Грузии отвергла разгромное заключение "Венецианки" и пообещала завершить принятие закона в ближайшие недели