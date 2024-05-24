Очільник Пентагону знову ляже в лікарню

Міністр оборони США Ллойд Остін ввечері 24 травня буде ушпиталений в Національний військово-медичний центр імені Волтера Ріда у зв'язку раніше діагностованою проблемою із сечовим міхуром.

Про це йдеться в заяві речника Пентагону Патрика Райдера, яку цитує "Європейська правда".

За словами Райдера, йдеться про планову, необов'язкову і малоінвазивну подальшу нехірургічну процедуру", у зв'язку з чим Остін не зможе виконувати свої обов'язки та тимчасово покладе їх на заступницю міністра оборони США Кетлін Хікс.

"Проблема із сечовим міхуром міністра (Остіна. – Ред.) не пов'язана з діагнозом раку і не вплинула на його позитивний прогноз щодо раку", – підкреслив речник Міноборони США.

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На початку року Ллойд Остін кілька тижнів перебував у лікарні через ускладнення після операції. У Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда пізніше оголосили, що в Остіна був діагностований рак простати.

У США виник значний розголос довкола госпіталізації глави Пентагону через те, що президент Джо Байден і посадовці адміністрації Білого дому перший час навіть не знали, що Остін у лікарні.

Сам міністр пізніше взяв на себе відповідальність за те, що не повідомив Байдену і вищому керівництву про свій діагноз заздалегідь.

У лютому голова Пентагону знову потрапив до відділення інтенсивної терапії.