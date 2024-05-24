Глава Пентагона снова ляжет в больницу

Министр обороны США Ллойд Остин вечером 24 мая будет госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в связи ранее диагностированной проблемой с мочевым пузырем.

Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Патрика Райдера, которое цитирует "Европейская правда".

По словам Райдера, речь идет о плановой, необязательной и малоинвазивной дальнейшей нехирургической процедуре", в связи с чем Остин не сможет выполнять свои обязанности и временно возложит их на заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс.

"Проблема с мочевым пузырем министра (Остина. – Ред.) не связана с диагнозом рака и не повлияла на его положительный прогноз по раку", – подчеркнул представитель Минобороны США.

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В начале года Ллойд Остин несколько недель находился в больнице из-за осложнений после операции. В Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида позже объявили, что у Остина был диагностирован рак простаты.

В США возник значительный резонанс вокруг госпитализации главы Пентагона из-за того, что президент Джо Байден и чиновники администрации Белого дома первое время даже не знали, что Остин в больнице.

Сам министр позже взял на себя ответственность за то, что не сообщил Байдену и высшему руководству о своем диагнозе заранее.

В феврале глава Пентагона снова попал в отделение интенсивной терапии.