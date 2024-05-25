У Бундестазі закликали дозволити Україні бити по території РФ західною зброєю

Політики німецьких "Зелених" Антон Хофрайтер висловився за те, щоб більше не перешкоджати Україні атакувати російську територію західною зброєю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Йдеться про захист українського населення. Тому ми не повинні перешкоджати Україні використовувати зброю, яку вона отримала, для захисту від російських винищувачів у російському повітряному просторі", – заявив голова Комітету у європейських справах Бундестагу в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke Media Group.

"Міжнародне право дозволяє державі, яка зазнала нападу, атакувати військові об'єкти в країні агресора. Це частина самооборони. Адже російська армія бомбардує українське місто Харків, яке має мільйонне населення, вдень і вночі зі своєї території, в тому числі і керованими бомбами, які влучають всього за 40 секунд", – зазначив він.

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Нещодавно газета New York Times повідомила, що державний секретар США Ентоні Блінкен хоче домогтися, щоб Україні було дозволено завдавати ударів по російській території американською зброєю. Він хоче переконати президента Джо Байдена зняти обмеження.

Напередодні державного візиту президента Франції Емманюеля Макрона до Німеччини, Хофрайтер закликав уряди обох країн розширити свою рішучу підтримку України. Німеччина має гроші та ресурси для того, щоб краще забезпечити Україну зброєю та боєприпасами. "У серйозній ситуації, в якій перебуває Україна, не можна виключати надання окремих систем озброєнь", – додав він.

Він закликав канцлера Олафа Шольца розпочати діалог з Францією про роль французької ядерної зброї в загальноєвропейській обороні. "Макрон вже кілька разів пропонував це. На жаль, його пропозиції досі не були прийняті", – розкритикував Хофрайтер.

Як відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що спільна європейська оборона не може включати ядерний компонент, як це нещодавно запропонував французький лідер Емманюель Макрон.