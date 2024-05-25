В Бундестаге призвали разрешить Украине бить по территории РФ западным оружием

Политики немецких "Зеленых" Антон Хофрайтер высказался за то, чтобы больше не препятствовать Украине атаковать российскую территорию западным оружием.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Речь идет о защите украинского населения. Поэтому мы не должны препятствовать Украине использовать оружие, которое она получила, для защиты от российских истребителей в российском воздушном пространстве", – заявил председатель Комитета по европейским делам Бундестага в интервью газетам медиагруппы Funke Media Group.

"Международное право позволяет государству, подвергшемуся нападению, атаковать военные объекты в стране агрессора. Это часть самообороны. Ведь российская армия бомбит украинский город Харьков, который имеет миллионное население, днем и ночью со своей территории, в том числе и управляемыми бомбами, которые попадают всего за 40 секунд", – отметил он.

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Недавно газета New York Times сообщила, что государственный секретарь США Энтони Блинкен хочет добиться, чтобы Украине было разрешено наносить удары по российской территории американским оружием. Он хочет убедить президента Джо Байдена снять ограничения.

Накануне государственного визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Германию, Хофрайтер призвал правительства обеих стран расширить свою решительную поддержку Украины. Германия имеет деньги и ресурсы для того, чтобы лучше обеспечить Украину оружием и боеприпасами. "В серьезной ситуации, в которой находится Украина, нельзя исключать предоставления отдельных систем вооружений", – добавил он.

Он призвал канцлера Олафа Шольца начать диалог с Францией о роли французского ядерного оружия в общеевропейской обороне. "Макрон уже несколько раз предлагал это. К сожалению, его предложения до сих пор не были приняты", – раскритиковал Хофрайтер.

Как известно, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что общая европейская оборона не может включать ядерный компонент, как это недавно предложил французский лидер Эмманюэль Макрон.