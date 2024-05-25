ЗМІ: У G7 близькі до домовленості щодо російських активів для допомоги Україні

Очікується, що в суботу, 25 травня, міністри фінансів G7 узгодять широкий план використання відсотків від заморожених російських активів для України, прокладаючи шлях до потенційної угоди між лідерами наступного місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Український міністр фінансів Сергій Марченко має взяти участь у суботній зустрічі G7 у Стрезі.

Будь-яка детальна угода потребуватиме схвалення лідерів G7, які зустрінуться наступного місяця в Апулії, але спостерігачі припускають, що угода "в принципі" може бути досягнута в суботу.

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"Ми повинні досягти принципової декларації, яка б засвідчила загальну згоду країн G7 на використання доходів від російських активів для фінансування України", – заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер.

За його словами, міністри прагнуть "досягти принципової політичної згоди, а не готового рішення".

Комісар з питань економіки Європейського Союзу Паоло Джентілоні також висловив обережний оптимізм, заявивши, що на переговорах спостерігається "позитивна конвергенція" щодо концепції використання прибутків від заморожених російських активів.

Відзначивши, що залишається "багато деталей, які ще належить з'ясувати", Джентілоні сказав, що обговорення "можуть призвести до угоди" на саміті G7 в Апулії 13-15 червня.

Міністр фінансів Італії Джанкарло Джорджетті також заявив, що він і його колеги розглядають "основу для рішення для саміту в середині червня".

Цього тижня ЄС офіційно схвалив план використання відсотків від заморожених російських активів, що, за його оцінками, може принести Україні до трьох мільярдів євро на рік.

Але Сполучені Штати стверджують, що країни G7 можуть піти далі, а міністр фінансів США Джанет Єллен закликала міністрів розглянути "більш амбітні варіанти".

Ідея США передбачала б створення кредитної лінії для України на суму 50 мільярдів доларів, підкріпленої майбутніми відсотками, отриманими від заморожених російських активів.

Хоча ця пропозиція надала б Україні значну підтримку, вона викликала питання, зокрема, хто випустить кредит, як буде розподілено ризики між США та іншими країнами G7 і як можуть змінитися відсоткові ставки.

У лютому Сполучені Штати стверджували, що країни G7 повинні повністю арештувати заморожені активи, але згодом відмовилися від цієї ідеї через занепокоєння союзників, що це може стати небезпечним правовим прецедентом і що Росія може вжити заходів у відповідь.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна наполягає на конфіскації та передачі їй усіх заморожених на Заході активів Російської Федерації.

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