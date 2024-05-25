СМИ: В G7 близки к договоренности по российским активам для помощи Украине

Ожидается, что в субботу, 25 мая, министры финансов G7 согласуют широкий план использования процентов от замороженных российских активов для Украины, прокладывая путь к потенциальному соглашению между лидерами в следующем месяце.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Украинский министр финансов Сергей Марченко должен принять участие в субботней встрече G7 в Стрезе.

Любое детальное соглашение потребует одобрения лидеров G7, которые встретятся в следующем месяце в Апулии, но наблюдатели предполагают, что соглашение "в принципе" может быть достигнуто в субботу.

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"Мы должны достичь принципиальной декларации, которая бы засвидетельствовала общее согласие стран G7 на использование доходов от российских активов для финансирования Украины", – заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

По его словам, министры стремятся "достичь принципиального политического согласия, а не готового решения".

Комиссар по вопросам экономики Европейского Союза Паоло Джентилони также выразил осторожный оптимизм, заявив, что на переговорах наблюдается "позитивная конвергенция" относительно концепции использования доходов от замороженных российских активов.

Отметив, что остается "много деталей, которые еще предстоит выяснить", Джентилони сказал, что обсуждения "могут привести к соглашению" на саммите G7 в Апулии 13-15 июня.

Министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти также заявил, что он и его коллеги рассматривают "основу для решения для саммита в середине июня".

На этой неделе ЕС официально одобрил план использования процентов от замороженных российских активов, что, по его оценкам, может принести Украине до трех миллиардов евро в год.

Но Соединенные Штаты утверждают, что страны G7 могут пойти дальше, а министр финансов США Джанет Йеллен призвала министров рассмотреть "более амбициозные варианты".

Идея США предусматривала бы создание кредитной линии для Украины на сумму 50 миллиардов долларов, подкрепленной будущими процентами, полученными от замороженных российских активов.

Хотя это предложение оказало бы Украине значительную поддержку, оно вызвало вопросы, в частности, кто выпустит кредит, как будут распределены риски между США и другими странами G7 и как могут измениться процентные ставки.

В феврале Соединенные Штаты утверждали, что страны G7 должны полностью арестовать замороженные активы, но впоследствии отказались от этой идеи из-за беспокойства союзников, что это может стать опасным правовым прецедентом и что Россия может принять ответные меры.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина настаивает на конфискации и передаче ей всех замороженных на Западе активов Российской Федерации.

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