Президент Естонії: Ми не плануємо закривати кордон із Росією

Естонія не планує закривати кордон із Росією, доки в цьому немає потреби.

Про це заявив президент Естонії Алар Каріс в інтерв'ю фінській телерадіокомпанії Yle, передає "Європейська правда".

"Кордон відкритий зокрема й тому, що у людей є родичі на іншій стороні. У разі необхідності ми готові дуже швидко закрити кордон", – сказав Каріс.

За його словами, наразі в цьому немає реальної необхідності. В Естонії діє Закон про депортацію, аналогічний до того, який розглядається нині у Фінляндії. Таким чином, організованій імміграції з боку Росії можна запобігти, навіть якщо кордон відкритий.

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Каріс повідомив, що, незважаючи на складні відносини між країнами, діалог з Росією все ж таки ведеться.

"Червоного телефону немає. Проте, у всіх ситуаціях певні канали залишаються відкритими. Інформація переміщується, як це було навіть під час Другої світової війни між ворожими країнами", – сказав Каріс, додавши, що "не всі подробиці можуть бути оприлюднені".

Нагадаємо, раніше цього тижня на сайті уряду Росії помітили проєкт, що вказував на плани РФ в односторонньому порядку змінити морські кордони зі своїми сусідами у Балтійському морі. Після розголосу проєкт зник із сайту.

У четвер Естонія заявила, що російські прикордонники познімали буї, встановлені на естонській половині річки Нарва. Через інцидент тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії викликали до МЗС.

Протягом останньої доби підтримку країнам Балтії та Фінляндії висловили низка окремих країн Європи, а ЄС відреагував заявою від імені блоку, запросивши від Росії пояснень щодо дій на Нарві.