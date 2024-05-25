Президент Эстонии: Мы не планируем закрывать границу с Россией

Эстония не планирует закрывать границу с Россией, пока в этом нет необходимости.

Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью финской телерадиокомпании Yle, передает "Европейская правда".

"Граница открыта в том числе и потому, что у людей есть родственники на другой стороне. В случае необходимости мы готовы очень быстро закрыть границу", – сказал Карис.

По его словам, сейчас в этом нет реальной необходимости. В Эстонии действует Закон о депортации, аналогичный тому, который рассматривается сейчас в Финляндии. Таким образом, организованную иммиграцию со стороны России можно предотвратить, даже если граница открыта.

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Карис сообщил, что, несмотря на сложные отношения между странами, диалог с Россией все же ведется.

"Красного телефона нет. Тем не менее, во всех ситуациях определенные каналы остаются открытыми. Информация перемещается, как это было даже во время Второй мировой войны между враждебными странами", – сказал Карис, добавив, что „не все подробности могут быть обнародованы".

Напомним, ранее на этой неделе на сайте правительства России заметили проект, указывающий на планы РФ в одностороннем порядке изменить морские границы со своими соседями в Балтийском море. После огласки проект исчез с сайта.

В четверг Эстония заявила, что российские пограничники сняли буи, установленные на эстонской половине реки Нарва. Из-за инцидента временного поверенного в делах России в Эстонии вызвали в МИД.

За последние сутки поддержку странам Балтии и Финляндии выразили ряд отдельных стран Европы, а ЕС отреагировал заявлением от имени блока и запросил от России объяснений относительно действий на Нарве.