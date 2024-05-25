ЗМІ: Члени ХАМАС могли планувати теракти в Німеччині

Підозрювані члени ХАМАС, ймовірно, планували теракти в Німеччині.

Про це йдеться у повідомленні в газеті Welt am Sonntag, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Цілями, ймовірно, були посольство Ізраїлю в Берліні і військова база США в землі Рейнланд-Пфальц.

У мобільному телефоні підозрюваного члена ХАМАС, заарештованого в Берліні в грудні, були знайдені карти, які свідчать про те, що за цими об'єктами могли стежити, повідомила газета з посиланням на органи безпеки.

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Згідно з повідомленням, чоловік, який народився в Лівані, був заарештований у німецькій столиці в грудні 2023 року. У нього конфіскували мобільний телефон. Федеральна прокуратура звинувачує чоловіка в тому, що він брав участь у виявленні складу зброї ХАМАС в Європі щонайпізніше з весни 2023 року. Згідно з інформацією, її мали привезти до Берліна для можливих нападів у Європі. Згідно з повідомленням, наказ надійшов від військового керівництва ХАМАС у Лівані.

Три підозрювані члени палестинської організації, які також були заарештовані, як повідомляється, брали участь у пошуку схованки за зброєю.

Контакти між прихильниками ХАМАС, які проживають в Берліні, і військовими кадрами в Лівані є більш широкими, ніж вважалося раніше. Аналіз статей в інтернет-ЗМІ свідчить про зв'язки, зокрема, з південним ліванським містом Тир, яке вважається оплотом ХАМАС і ліванської міліції Хезболли.

Генеральна прокуратура Німеччини не захотіла коментувати Welt am Sonntag інформацію, знайдену в мобільному телефоні підозрюваного члена ХАМАС. Речник відомства послався на триваюче розслідування.

Нагадаємо, поліція південно-західної німецької землі Баден-Вюртемберг у п'ятницю заявила, що арештувала 18-річного підозрюваного за підозрою у змові з метою скоєння нападу із ножем на відвідувачів синагоги в місті Гайдельберг.

Днями повідомляли, що кількість антисемітських інцидентів, зафіксованих дослідницьким центром у Берліні, зросла до історичного максимуму з часу атаки ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.