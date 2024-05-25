СМИ: Члены ХАМАС могли планировать теракты в Германии

Подозреваемые члены ХАМАС, вероятно, планировали теракты в Германии.

Об этом говорится в сообщении в газете Welt am Sonntag, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Целями, вероятно, были посольство Израиля в Берлине и военная база США в земле Рейнланд-Пфальц.

В мобильном телефоне подозреваемого члена ХАМАС, арестованного в Берлине в декабре, были найдены карты, свидетельствующие о том, что за этими объектами могли следить, сообщила газета со ссылкой на органы безопасности.

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Согласно сообщению, мужчина, родившийся в Ливане, был арестован в немецкой столице в декабре 2023 года. У него конфисковали мобильный телефон. Федеральная прокуратура обвиняет мужчину в том, что он участвовал в обнаружении склада оружия ХАМАС в Европе не позднее весны 2023 года. Согласно информации, его должны были привезти в Берлин для возможных нападений в Европе. Согласно сообщению, приказ поступил от военного руководства ХАМАС в Ливане.

Три подозреваемые члены палестинской организации, которые также были арестованы, как сообщается, участвовали в поиске тайника за оружием.

Контакты между сторонниками ХАМАС, проживающими в Берлине, и военными кадрами в Ливане являются более широкими, чем считалось ранее. Анализ статей в интернет-СМИ свидетельствует о связях, в частности, с южным ливанским городом Тир, который считается оплотом ХАМАС и ливанской милиции Хезболлы.

Генеральная прокуратура Германии не захотела комментировать Welt am Sonntag информацию, найденную в мобильном телефоне подозреваемого члена ХАМАС. Представитель ведомства сослался на продолжающееся расследование.

Напомним, полиция юго-западной немецкой земли Баден-Вюртемберг в пятницу заявила, что арестовала 18-летнего подозреваемого по подозрению в сговоре с целью совершения нападения с ножом на посетителей синагоги в городе Хайдельберг.

На днях сообщалось, что количество антисемитских инцидентов, зафиксированных исследовательским центром в Берлине, выросло до исторического максимума со времени атаки исламистской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.