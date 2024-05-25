"Будут беспилотные войска": Министр обороны Польши рассказал о крупнейшем в истории укреплении границы

Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш анонсировал крупнейшее в истории укрепление восточной границы страны, а также создание нового вида войск – беспилотных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Владислав Косиняк-Камыш рассказал о запланированном укреплении восточной границы Польши в рамках проекта "Щит Восток" во время церемонии присяги солдат и празднования 11-й Малопольской бригады территориальной обороны в Лимановой.

"Это будет Балтийская линия совместно с балтийскими странами – Литвой, Латвией и Эстонией. Это будет крупнейшая в истории операция по укреплению нашей безопасности на восточной границе", – сказал глава Минобороны.

Реклама:

Он добавил, что это будут фортификационные сооружения, но, прежде всего, самая современная техника.

"Мы создаем беспилотные войска. Беспилотники, воздушные, наземные, надводные и подводные в каждом подразделении, в каждом виде вооруженных сил будут присутствовать. Особое внимание будет уделено системам противодействия беспилотникам, системам наблюдения, системам радиолокации в восточной части нашей страны", – сказал Косиняк-Камыш.

Министр также рассказал, среди прочего, о дополнительных ресурсах для борьбы с гибридными атаками.

"Два миллиарда злотых, которые мы направляем на эти цели, предназначены для усиления безопасности солдата Войска Польского в операциях, проводимых против диверсионных действий против польского государства, включая атаки в киберпространстве", – сказал министр национальной обороны.

Как он подчеркнул, стратегия строительства укреплений в рамках проекта "Щит Восток" будет объявлена в понедельник.

Напомним, подавляющее большинство поляков поддерживают меры по усилению границ с Россией и Беларусью.

Премьер-министр Дональд Туск объявил в субботу, 18 мая, что на укрепление восточной границы Польши будет выделено 10 миллиардов злотых. Элементом укрепления границы должно стать создание системы укреплений.