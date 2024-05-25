Сікорський розповів, чому скептичний щодо погроз РФ застосувати ядерну зброю

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський підтримав право України завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії і заявив, що скептично ставиться до російських погроз застосувати ядерну зброю.

Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Сікорський вважає, що Захід повинен припинити постійно обмежувати себе в тому, що він робить для підтримки України.

Відповідаючи на запитання, чи допустимо, щоб Україна завдавала ударів по військових об'єктах на території Росії, він сказав: "Росіяни завдають ударів по українській електромережі, по зернових терміналах і газосховищах, по цивільній інфраструктурі. Російська операція проводиться зі штабу в Ростові-на-Дону. Окрім того, що Росія не використовує ядерну зброю, вона нічим себе не обмежує".

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У більш широкому сенсі, стверджує він, "постійне декларування того, якою є наша власна червона лінія, лише спонукає Москву пристосовувати свої ворожі дії до наших постійно мінливих самообмежень, які ми самі собі накладаємо".

Він скептично поставився до російських погроз застосувати ядерну зброю, заявивши: "Американці сказали росіянам, що якщо ви підірвете ядерну бомбу, навіть якщо вона нікого не вб'є, ми вдаримо по всіх ваших цілях [позиціях] в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усіх".

"Я думаю, що це реальна загроза. Крім того, китайці та індійці зачитали Росії погрози. І це не дитяча забавка, тому що якщо це табу також буде порушено, як і табу не змінювати кордони силою, Китай знає, що Японія і Корея стануть ядерними державами, і, ймовірно, вони цього не хочуть".

Як повідомлялося, генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що для окремих союзників настав час переглянути обмеження щодо використання наданої Україні зброї проти цілей на території РФ.

Нещодавно газета New York Times повідомила, що державний секретар США Ентоні Блінкен хоче домогтися, щоб Україні було дозволено завдавати ударів по російській території американською зброєю. Він хоче переконати президента Джо Байдена зняти обмеження.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters підтвердив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про можливість завдавати ударів їхньою зброєю по цілях на території Росії.

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