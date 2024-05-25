Сикорский рассказал, почему скептически относится к угрозам РФ применить ядерное оружие

Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал право Украины наносить удары по военным объектам на территории России и заявил, что скептически относится к российским угрозам применить ядерное оружие.

Об этом он сказал в интервью The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Сикорский считает, что Запад должен прекратить постоянно ограничивать себя в том, что он делает для поддержки Украины.

Отвечая на вопрос, допустимо ли, чтобы Украина наносила удары по военным объектам на территории России, он сказал: "Россияне наносят удары по украинской электросети, по зерновым терминалам и газохранилищам, по гражданской инфраструктуре. Российская операция проводится из штаба в Ростове-на-Дону. Кроме того, что Россия не использует ядерное оружие, она ничем себя не ограничивает".

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В более широком смысле, утверждает он, "постоянное декларирование того, какова наша собственная красная линия, лишь побуждает Москву приспосабливать свои враждебные действия к нашим постоянно меняющимся самоограничениям, которые мы сами себе накладываем".

Он скептически отнесся к российским угрозам применить ядерное оружие, заявив: "Американцы сказали россиянам, что если вы взорвете ядерную бомбу, даже если она никого не убьет, мы ударим по всем вашим целям [позициям] в Украине обычным оружием, мы уничтожим их всех".

"Я думаю, что это реальная угроза. Кроме того, китайцы и индийцы зачитали России угрозы. И это не детская забава, потому что если это табу также будет нарушено, как и табу не менять границы силой, Китай знает, что Япония и Корея станут ядерными державами, и, вероятно, они этого не хотят".

Как сообщалось, генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что для отдельных союзников пришло время пересмотреть ограничения по использованию предоставленного Украине оружия против целей на территории РФ.

Недавно газета New York Times сообщила, что государственный секретарь США Энтони Блинкен хочет добиться, чтобы Украине было разрешено наносить удары по российской территории американским оружием. Он хочет убедить президента Джо Байдена снять ограничения.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью Reuters подтвердил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о возможности наносить удары их оружием по целям на территории России.

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