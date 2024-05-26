Боррель про удари РФ по Харкову: Це доводить, що потреба в ППО є нагальною для України
Високий представник зі спільної зовнішньої політики та політики безпеки Європейського Союзу Жозеп Боррель відреагував на удари російських військ по Харкову із десятками загиблих і постраждалих.
Про це Боррель написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Топдипломат ЄС зазначив, що усі винні у цих та інших російських воєнних злочинах будуть притягнуті до відповідальності.
Він додав, що найрішучішим чином засуджує ці удари.
"Ці систематичні злочини Росії проти цивільного населення та цивільної інфраструктури ще раз підкреслюють необхідність для Європи терміново посилити підтримку протиповітряної оборони: вона рятує життя і захищає українські міста", – підкреслив він.
Нагадаємо, російські війська у суботу вдень вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Кількість загиблих внаслідок російських авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові 25 травня зросла до 14.
Після 19 години 25 травня росіяни завдали чергового удару по центру Харкова влучивши в район щільної житлової забудови. Напередодні було відомо про 18 постраждалих, серед яких 13-річний хлопець.
Міністр закордонних справ Чехії раніше заявив, що це наочна демонстрація того, як Росія "хоче миру".
Президент України Володимир Зеленський у неділю оприлюднив відеозвернення із закликом до світових лідерів, зокрема США і Китаю, приїхати на саміт миру у Швейцарії. Відео записали у знищеній російським ударом типографії у Харкові.