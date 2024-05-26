Боррель про удари РФ по Харкову: Це доводить, що потреба в ППО є нагальною для України

Високий представник зі спільної зовнішньої політики та політики безпеки Європейського Союзу Жозеп Боррель відреагував на удари російських військ по Харкову із десятками загиблих і постраждалих.

Про це Боррель написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Топдипломат ЄС зазначив, що усі винні у цих та інших російських воєнних злочинах будуть притягнуті до відповідальності.

Він додав, що найрішучішим чином засуджує ці удари.

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"Ці систематичні злочини Росії проти цивільного населення та цивільної інфраструктури ще раз підкреслюють необхідність для Європи терміново посилити підтримку протиповітряної оборони: вона рятує життя і захищає українські міста", – підкреслив він.

Нагадаємо, російські війська у суботу вдень вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Кількість загиблих внаслідок російських авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові 25 травня зросла до 14.

Після 19 години 25 травня росіяни завдали чергового удару по центру Харкова влучивши в район щільної житлової забудови. Напередодні було відомо про 18 постраждалих, серед яких 13-річний хлопець.

Міністр закордонних справ Чехії раніше заявив, що це наочна демонстрація того, як Росія "хоче миру".

Президент України Володимир Зеленський у неділю оприлюднив відеозвернення із закликом до світових лідерів, зокрема США і Китаю, приїхати на саміт миру у Швейцарії. Відео записали у знищеній російським ударом типографії у Харкові.