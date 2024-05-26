Боррель об ударах РФ по Харькову: Это доказывает, что потребность в ПВО является насущной для Украины

Высокий представитель по общей внешней политике и политике безопасности Европейского Союза Жозеп Боррель отреагировал на удары российских войск по Харькову с десятками погибших и пострадавших.

Об этом Боррель написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Топ-дипломат ЕС отметил, что все виновные в этих и других российских военных преступлениях будут привлечены к ответственности.

Он добавил, что самым решительным образом осуждает эти удары.

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"Эти систематические преступления России против гражданского населения и гражданской инфраструктуры еще раз подчеркивают необходимость для Европы срочно усилить поддержку противовоздушной обороны: она спасает жизни и защищает украинские города", – подчеркнул он.

Напомним, российские войска в субботу днем ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Количество погибших в результате российских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове 25 мая возросло до 14.

После 19 часов 25 мая россияне нанесли очередной удар по центру Харькова попав в район плотной жилой застройки. Накануне было известно о 18 пострадавших, среди которых 13-летний парень.

Глава МИД Чехии ранее заявил, что это наглядная демонстрация того, как Россия "хочет мира".

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье обнародовал видеообращение с призывом к мировым лидерам, в частности США и Китая, приехать на саммит мира в Швейцарии. Видео записали в уничтоженной российским ударом типографии в Харькове.