Сильна повінь у Вірменії зруйнувала мости і дороги, є загиблий

На півночі Вірменії почалась сильна повінь через вихід річки Дебед із берегів після сильних злив.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Вірменії, інформує "Європейська правда".

Рівень води у річці перевищив критичні позначки. Наразі затоплено міста Алаверді, Ахтала, Ташир, кілька селищ.

Унаслідок розливу річки Дебед було затоплено будинки, зруйновані кілька мостів і ділянки доріг.

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На дорозі від села Шнох у напрямку Техута зірвався в річку автомобіль марки "Opel", за попередніми даними, є один загиблий).

На автошляху Айрум-Алаверді застрягла одна великовантажна машина, її повністю підтопило, у кабіні перебувало двоє громадян.

Вірменський прем’єр Нікол Пашинян прибув в зону стихії і опублікував відео звідти.

На початку тижня сильний вітер, град, зливи і паводки спричинили хаос по всій Сербії, одна людина загинула, коли дерево впало на її автомобіль.

Величезна кількість опадів спричинила повені, зсуви і затоплення вулиць і підвалів у Німеччині минулого тижня. Влада Саарланду заявила, що такі зливові паводки трапляються лише раз на 20-50 років.