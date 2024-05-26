Сильна повінь у Вірменії зруйнувала мости і дороги, є загиблий
Новини — Неділя, 26 травня 2024, 16:09 —
На півночі Вірменії почалась сильна повінь через вихід річки Дебед із берегів після сильних злив.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Вірменії, інформує "Європейська правда".
Рівень води у річці перевищив критичні позначки. Наразі затоплено міста Алаверді, Ахтала, Ташир, кілька селищ.
Унаслідок розливу річки Дебед було затоплено будинки, зруйновані кілька мостів і ділянки доріг.
На дорозі від села Шнох у напрямку Техута зірвався в річку автомобіль марки "Opel", за попередніми даними, є один загиблий).
На автошляху Айрум-Алаверді застрягла одна великовантажна машина, її повністю підтопило, у кабіні перебувало двоє громадян.
Вірменський прем’єр Нікол Пашинян прибув в зону стихії і опублікував відео звідти.
На початку тижня сильний вітер, град, зливи і паводки спричинили хаос по всій Сербії, одна людина загинула, коли дерево впало на її автомобіль.
Величезна кількість опадів спричинила повені, зсуви і затоплення вулиць і підвалів у Німеччині минулого тижня. Влада Саарланду заявила, що такі зливові паводки трапляються лише раз на 20-50 років.