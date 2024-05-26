Сильное наводнение в Армении разрушило мосты и дороги, есть погибший

На севере Армении началось сильное наводнение из-за выхода реки Дебед из берегов после сильных ливней.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Армении, информирует "Европейская правда".

Уровень воды в реке превысил критические отметки. Сейчас затоплены города Алаверди, Ахтала, Ташир, несколько поселков.

В результате разлива реки Дебед были затоплены дома, разрушены несколько мостов и участки дорог.

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На дороге от села Шнох в направлении Техута сорвался в реку автомобиль марки "Opel", по предварительным данным, есть один погибший).

На автодороге Айрум-Алаверди застряла одна большегрузная машина, ее полностью подтопило, в кабине находилось двое граждан.

Армянский премьер Никол Пашинян прибыл в зону стихии и опубликовал видео оттуда.

В начале недели сильный ветер, град, ливни и паводки вызвали хаос по всей Сербии, один человек погиб, когда дерево упало на его автомобиль.

Огромное количество осадков вызвало наводнения, оползни и затопление улиц и подвалов в Германии на прошлой неделе. Власти Саарланда заявили, что такие ливневые паводки случаются лишь раз в 20-50 лет.