В Іспанії повідомили про візит Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 27 травня, здійснить візит до Іспанії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє уряд Іспанії.

У пресрелізі йдеться, що о 12:00 за місцевим часом український лідер зустрінеться з очільником іспанського уряду Педро Санчесом у Мадриді, після чого відбудеться їхня спільна пресконференція.

Згодом Зеленського та Педро Санчеса в Королівському палаці прийматиме король Іспанії Феліпе VI.

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Як відомо, 17 травня Зеленський мав відвідати Іспанію, зокрема, для зустрічі з очільником уряду Педро Санчесом і підписання нової двосторонньої угоди про безпеку.

Однак 15 травня ЗМІ повідомили, що Зеленський скасував свій візит до Іспанії, а також – до Португалії через складну ситуацію на фронті.

Згодом в ОП підтвердили, що Зеленський відклав усі міжнародні заходи через ситуацію на фронті.