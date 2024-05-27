В Испании сообщили о визите Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 мая, совершит визит в Испанию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает правительство Испании.

В пресс-релизе говорится, что в 12:00 по местному времени украинский лидер встретится с главой испанского правительства Педро Санчесом в Мадриде, после чего состоится их совместная пресс-конференция.

Впоследствии Зеленского и Педро Санчеса в Королевском дворце будет принимать король Испании Фелипе VI.

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Как известно, 17 мая Зеленский должен был посетить Испанию, в частности, для встречи с главой правительства Педро Санчесом и подписания нового двустороннего соглашения о безопасности.

Однако 15 мая СМИ сообщили, что Зеленский отменил свой визит в Испанию, а также – в Португалию из-за сложной ситуации на фронте.

Вскоре в ОП подтвердили, что Зеленский отложил все международные мероприятия из-за ситуации на фронте.