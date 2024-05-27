У Туреччині пасажирський автобус потрапив у ДТП: 10 загиблих, 39 постраждалих
Новини — Понеділок, 27 травня 2024, 08:39 —
У Туреччині сталась масштабна ДТП із пасажирським автобусом, який прямував з міста Діярбакир до Стамбула, внаслідок якої загинули 10 осіб, ще 39 постраждали.
Про це у X (Twitter) повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, пише "Європейська правда".
Міністр зазначив, що аварія сталась на автостраді в районі Єніче Махаллесі округу Тарсус провінції Мерсін.
За його словами, автобус з пасажирами зіткнувся з двома легковиками і однією вантажівкою.
Внаслідок аварії загинули 10 осіб, 39 постраждали.
Раніше на південному сході Австрії в п'ятницю пізно ввечері розбився чеський автобус, який зіткнувся з вантажівкою, що перевозила балони з рідким воднем.
Нагадаємо, наприкінці березня в аварії автобуса у Німеччині постраждали дві українки, а у Польщі 18-річний громадянин України загинув у ДТП, втікаючи від поліції.