У Туреччині пасажирський автобус потрапив у ДТП: 10 загиблих, 39 постраждалих

У Туреччині сталась масштабна ДТП із пасажирським автобусом, який прямував з міста Діярбакир до Стамбула, внаслідок якої загинули 10 осіб, ще 39 постраждали.

Про це у X (Twitter) повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, пише "Європейська правда".

Міністр зазначив, що аварія сталась на автостраді в районі Єніче Махаллесі округу Тарсус провінції Мерсін.

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За його словами, автобус з пасажирами зіткнувся з двома легковиками і однією вантажівкою.

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Внаслідок аварії загинули 10 осіб, 39 постраждали.

Раніше на південному сході Австрії в п'ятницю пізно ввечері розбився чеський автобус, який зіткнувся з вантажівкою, що перевозила балони з рідким воднем.

Нагадаємо, наприкінці березня в аварії автобуса у Німеччині постраждали дві українки, а у Польщі 18-річний громадянин України загинув у ДТП, втікаючи від поліції.