В Турции пассажирский автобус попал в ДТП: 10 погибших, 39 пострадавших

В Турции произошло масштабное ДТП с пассажирским автобусом, который следовал из города Диярбакыр в Стамбул, в результате которого погибли 10 человек, еще 39 пострадали.

Об этом в X (Twitter) сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, пишет "Европейская правда".

Министр отметил, что авария произошла на автостраде в районе Ениче Махаллеси округа Тарсус провинции Мерсин.

AA

По его словам, автобус с пассажирами столкнулся с двумя легковушками и одним грузовиком.

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В результате аварии погибли 10 человек, 39 пострадали.

Ранее на юго-востоке Австрии в пятницу поздно вечером разбился чешский автобус, который столкнулся с грузовиком, перевозившим баллоны с жидким водородом.

Напомним, в конце марта в аварии автобуса в Германии пострадали две украинки, а в Польше 18-летний гражданин Украины погиб в ДТП, убегая от полиции.