Франція скасує надзвичайний стан у Новій Каледонії

Президент Франції Емманюель Макрон вирішив у понеділок скасувати надзвичайний стан на тихоокеанській території Нова Каледонія, щоб забезпечити політичний діалог після заворушень, які забрали життя сімох людей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

У заяві офісу президента йдеться, що надзвичайний стан закінчиться в понеділок о 20:00 за паризьким часом, що відповідає 5:00 ранку у вівторок в Новій Каледонії.

Рішення має на меті "уможливити зустрічі різних компонентів" руху за незалежність регіону, а також дозволити обраним посадовцям та іншим місцевим лідерам, "які можуть закликати" до зняття барикад, зустрітися з протестувальниками, йдеться в заяві.

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Макрон неодноразово закликав до знесення барикад протестувальників. У своїй заяві він наполягає на тому, що це "необхідна умова для початку конкретних і серйозних переговорів".

У повідомленні також йдеться, що 480 додаткових жандармів прибудуть на архіпелаг "в найближчі кілька годин", що збільшить чисельність сил безпеки до більш ніж 3500 осіб.

Лідер партії, що виступає за незалежність Нової Каледонії, Крістіан Тейн в суботу закликав своїх прихильників "залишатися мобілізованими" по всьому архіпелагу та "чинити опір" зусиллям уряду в Парижі просувати виборчі реформи, які, як побоюється корінне населення канаків, призведуть до їхньої подальшої маргіналізації.

В окремій заяві Канакський та Соціалістичний фронт національного визволення закликав Макрона відкликати законопроєкт про виборчу реформу, якщо Франція хоче "покласти край кризі".

Минулими вихідними тихоокеанську територію Франції Нова Каледонія почали залишати французькі туристи, які застрягли там через масштабні заворушення.

З 14 травня, коли архіпелаг охопили масштабні заворушення, міжнародний аеропорт у Новій Каледонії не працював, усі комерційні рейси скасували, а проїзд до летовища був заблокований численними барикадами.

Нагадаємо, в середині тижня президент Франції Емманюель Макрон особисто приїздив у Нову Каледонію у спробі заспокоїти ситуацію. Він закликав відновити лад, після чого почнеться політичний діалог про майбутнє території.

Причиною заворушень стала виборча реформа, в якій місцеві пронезалежницькі сили вбачають загрозу послаблення позицій корінного народу. На архіпелазі десятиліттями існує напруженість між корінним населенням – канаками, та нащадками колонізаторів, які хочуть залишитися частиною Франції.

На референдумі 2021 року Нова Каледонія переважною більшістю голосів проголосувала за відмову від незалежності від Франції.