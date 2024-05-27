Франция отменит чрезвычайное положение в Новой Каледонии

Президент Франции Эмманюэль Макрон решил в понедельник отменить чрезвычайное положение на тихоокеанской территории Новая Каледония, чтобы обеспечить политический диалог после беспорядков, которые унесли жизни семи человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

В заявлении офиса президента говорится, что чрезвычайное положение закончится в понедельник в 20:00 по парижскому времени, что соответствует 5:00 утра во вторник в Новой Каледонии.

Цель решения – "сделать возможными встречи различных компонентов" движения за независимость региона, а также позволить избранным чиновникам и другим местным лидерам, "которые могут призвать" к снятию баррикад, встретиться с протестующими, говорится в заявлении.

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Макрон неоднократно призывал к сносу баррикад протестующих. В своем заявлении он настаивает на том, что это "необходимое условие для начала конкретных и серьезных переговоров".

В сообщении также говорится, что 480 дополнительных жандармов прибудут на архипелаг "в ближайшие несколько часов", что увеличит численность сил безопасности до более чем 3500 человек.

Лидер партии, выступающей за независимость Новой Каледонии, Кристиан Тейн в субботу призвал своих сторонников "оставаться мобилизованными" по всему архипелагу и "сопротивляться" усилиям правительства в Париже продвигать избирательные реформы, которые, как опасается коренное население канаков, приведут к их дальнейшей маргинализации.

В отдельном заявлении Канакский и Социалистический фронт национального освобождения призвал Макрона отозвать законопроект об избирательной реформе, если Франция хочет "положить конец кризису".

В минувшие выходные тихоокеанскую территорию Франции Новая Каледония начали покидать французские туристы, которые застряли там из-за масштабных беспорядков.

С 14 мая, когда архипелаг охватили масштабные беспорядки, международный аэропорт в Новой Каледонии не работал, все коммерческие рейсы отменили, а проезд к аэропорту был заблокирован многочисленными баррикадами.

Напомним, в середине недели президент Франции Эмманюэль Макрон лично приезжал в Новую Каледонию в попытке успокоить ситуацию. Он призвал восстановить порядок, после чего начнется политический диалог о будущем территории.

Причиной беспорядков стала избирательная реформа, в которой местные силы, выступающие за независимость, видят угрозу ослабления позиций коренного народа. На архипелаге десятилетиями существует напряженность между коренным населением – канаками, и потомками колонизаторов, которые хотят остаться частью Франции.

На референдуме 2021 года Новая Каледония подавляющим большинством голосов проголосовала за отказ от независимости от Франции.