Шольц: Армія РФ втрачає до 24 тисяч солдатів на місяць на війні проти України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російська окупаційна армія щомісяця втрачає 24 тисячі солдатів на війні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Шольца наводить n-tv.

Німецький канцлер зазначив, що глава Кремля Владімір Путін готовий пожертвувати великою кількістю своїх військових у розв’язаній ним загарбницькій війні.

"Є цифра, яка говорить про 24 тисяч загиблих або важко поранених російських солдатів щомісяця", – сказав Шольц під час діалогу з громадянами.

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За його словами, Путін не рахується із втратами своєї армії у війні "заради імперіалістичної манії величі".

Нагадаємо, на початку травня британська розвідка спрогнозувала зростання російських втрат у найближчі два місяці.

Також розвідка Британії аналізувала вплив, який на парад 9 травня у Москві мали втрати російської армії у війні проти України.