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Шольц: Армия РФ теряет до 24 тысяч солдат в месяц на войне против Украины

Новости — Понедельник, 27 мая 2024, 09:00 — Ирина Кутелева

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российская оккупационная армия ежемесячно теряет 24 тысячи солдат на войне против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Шольца приводит n-tv.

Немецкий канцлер отметил, что глава Кремля Владимир Путин готов пожертвовать большим количеством своих военных в развязанной им захватнической войне.

"Есть цифра, которая говорит о 24 тысячах погибших или тяжело раненых российских солдат ежемесячно", – сказал Шольц во время диалога с гражданами.

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По его словам, Путин не считается с потерями своей армии в войне "ради империалистической мании величия".

Напомним, в начале мая британская разведка спрогнозировала рост российских потерь в ближайшие два месяца.

Также разведка Британии анализировала влияние, которое на парад 9 мая в Москве имели потери российской армии в войне против Украины.

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Шольц Война с РФ
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