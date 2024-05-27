Блінкен попередив Грузію про вирішальні місяці для її європейського майбутнього

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що на Грузію чекають вирішальні місяці для її євроатлантичного майбутнього.

Про це йдеться у вітальній заяві Блінкена з нагоди Дня незалежності Грузії, повідомляє "Європейська правда".

У заяві держсекретар відзначив, що останній рік був важливим для грузинського народу, і нагадав про набуття Грузією статусу кандидата на вступ до ЄС.

"Наступні кілька місяців будуть вирішальними для того, щоб ця можливість стала реальністю", – зазначив Блінкен.

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Він додав, що США продовжуватимуть рішуче підтримувати прагнення грузинського народу до євроатлантичного майбутнього.

Блінкен також закликав грузинських лідерів "зробити кроки, необхідні для просування Грузії в правильному напрямку".

Напередодні увечері в Тбілісі пройшов масштабний Марш свободи до Дня незалежності Грузії, під час якого протестували проти ухвалення закону про "іноагентів".

Венеційська комісія Ради Європи у терміновому висновку, опублікованому 21 травня, "наполегливо рекомендувала" Грузії скасувати закон у нинішньому вигляді. Але партія влади Грузії відкинула розгромний висновок "Венеційки" та пообіцяла завершити ухвалення закону в найближчі тижні.

Минулого тижня США оголосили про запровадження візових обмежень щодо Грузії, які стосуватимуться осіб, відповідальних за підрив демократії у країні. Партія влади обурилася та назвала це "шантажем, що не відповідає духу стратегічного партнерства".

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