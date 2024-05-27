Блинкен предупредил Грузию о решающих месяцах для ее европейского будущего

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Грузию ждут решающие месяцы для ее евроатлантического будущего.

Об этом говорится в приветственном заявлении Блинкена по случаю Дня независимости Грузии, сообщает "Европейская правда".

В заявлении госсекретарь отметил, что последний год был важным для грузинского народа, и напомнил о получении Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС.

"Следующие несколько месяцев будут решающими для того, чтобы эта возможность стала реальностью", – отметил Блинкен.

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Он добавил, что США будут продолжать решительно поддерживать стремление грузинского народа к евроатлантическому будущему.

Блинкен также призвал грузинских лидеров "предпринять шаги, необходимые для продвижения Грузии в правильном направлении".

Накануне вечером в Тбилиси прошел масштабный Марш свободы ко Дню независимости Грузии, во время которого протестовали против принятия закона об "иноагентах".

Венецианская комиссия Совета Европы в срочном заключении, опубликованном 21 мая, "настоятельно рекомендовала" Грузии отменить закон в нынешнем виде. Однако партия власти Грузии отвергла разгромное заключение "Венецианки" и пообещала завершить принятие закона в ближайшие недели.

На прошлой неделе США объявили о введении визовых ограничений в отношении Грузии, которые будут касаться лиц, ответственных за подрыв демократии в стране. Партия власти возмутилась и назвала это "шантажом, что не соответствует духу стратегического партнерства".

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