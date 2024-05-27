Кулеба попросив міністрів ЄС про ППО та підтримку ударів по Росії

Глава МЗС України Дмитро Кулеба в онлайн-зверненні до Ради міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок закликав пришвидшити постачання додаткових систем ППО і також підтримати удари України по військових цілях на території РФ.

Про це повідомила пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

На початку свого онлайн-виступу Кулеба показав міністрам фото 8-річного хлопчика Михайла з Харкова, чий батько міг бути серед загиблих у будівельному гіпермаркеті, який росіяни знищили ударом у суботу, 25 травня.

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"На фото ви бачите, як поліцейський бере в хлопця мазок ДНК, який потрібен для пошуку його батька серед можливих жертв цього удару", – розповів міністр європейським колегам.

фото: пресслужба мзс

Кулеба наголосив, що цей варварський воєнний злочин є частиною систематичної стратегії Росії, яка намагається знищити життя Харкова та інших українських міст і громад.

"Часу на рефлексії немає, потрібні дії. Цілком зрозуміло, що потрібно зробити. Надати Україні додаткові Patriot та інші сучасні системи протиповітряної оборони, а також підтримати українські удари по військових цілях на території Росії", – зазначив Кулеба.

Глава МЗС України наголосив, що у той час як на Заході все ще є ті, хто боїться ескалації, вороги вільного світу, Росія, Іран і Північна Корея, посилюють співпрацю та взаємопідтримку. Надання Україні необхідної підтримки задля паритету та переваги на полі бою змінить цю ситуацію та змусить їх змінити свої плани.

Міністр також закликав європейські країни інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс і закуповувати зброю для України безпосередньо в українських виробників. Міністр, зокрема, закликав підтримати використання частини прибутків від заморожених російських активів для таких закупівель.

Кулеба також наголосив на потребі посилення санкційного тиску на РФ, зокрема у сферах енергетики, фінансів, металургії та інших.

Він закликав заблокувати всі схеми обходу санкцій, постачання критичних компонентів і доступ Росії до будь-яких сучасних технологій, накласти додаткові санкції на російських пропагандистів.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс перед зустріччю глава МЗС Євросоюзу заявив, що у питанні підтримки України західним країнам слід позбутися страху, який вони мають перед Росією.

Як повідомлялося, генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що для окремих союзників настав час переглянути обмеження щодо використання наданої Україні зброї проти цілей на території РФ.