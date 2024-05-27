Кулеба попросил министров ЕС о ПВО и поддержке ударов по России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в онлайн-обращении к Совету министров иностранных дел стран ЕС в понедельник призвал ускорить поставки дополнительных систем ПВО и также поддержать удары Украины по военным целям на территории РФ.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".

В начале своего онлайн-выступления Кулеба показал министрам фото 8-летнего мальчика Михаила из Харькова, чей отец мог быть среди погибших в строительном гипермаркете, который россияне уничтожили ударом в субботу, 25 мая.

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"На фото вы видите, как полицейский берет у мальчика мазок ДНК, который нужен для поиска его отца среди возможных жертв этого удара", – рассказал министр европейским коллегам.

фото: пресс-служба мид

Кулеба отметил, что это варварское военное преступление – часть систематической стратегии России, которая пытается уничтожить жизнь Харькова и других украинских городов и общин.

"Времени на рефлексии нет, нужны действия. Вполне понятно, что нужно сделать. Предоставить Украине дополнительные Patriot и другие современные системы противовоздушной обороны, а также поддержать украинские удары по военным целям на территории России", – отметил Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что в то время как на Западе все еще есть те, кто боится эскалации, враги свободного мира, Россия, Иран и Северная Корея, усиливают сотрудничество и взаимоподдержку. Предоставление Украине необходимой поддержки для паритета и преимущества на поле боя изменит эту ситуацию и заставит их изменить свои планы.

Министр также призвал европейские страны инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и закупать оружие для Украины непосредственно у украинских производителей. Министр, в частности, призвал поддержать использование части доходов от замороженных российских активов для таких закупок.

Кулеба также отметил необходимость усиления санкционного давления на РФ, в частности в сферах энергетики, финансов, металлургии и других.

Он призвал заблокировать все схемы обхода санкций, поставки критических компонентов и доступ России к любым современным технологиям, наложить дополнительные санкции на российских пропагандистов.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед встречей главы МИД Евросоюза заявил, что в вопросе поддержки Украины западным странам нужно избавиться от страха перед Россией.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что для отдельных союзников пришло время пересмотреть ограничения по использованию предоставленного Украине оружия против целей на территории РФ.