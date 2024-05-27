Столтенберг заявил, что НАТО не планирует отправлять войска в Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса как института нет планов отправлять войска в Украину.

Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции в Софии в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг сказал, что НАТО не стремится к конфликту с Россией, и тот факт, что Альянс поддерживает Украину, не делает НАТО или союзников частью конфликта.

"У нас нет планов разворачивать войска НАТО в Украине или отправлять воздушные силы в украинское воздушное пространство, но мы предоставляем критически важную помощь Украине, чтобы они могли защитить себя", – сказал генсек.

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Он также настоял, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине ударять по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.

Между тем издание Bild сообщило, что некоторые страны НАТО готовы расширить поддержку Киева и действовать непосредственно на территории Украины в сфере учений и поставок вооружений; также в НАТО обсуждают закрытие неба над западной частью Украины.

Президент Владимир Зеленский недавно в интервью Reuters настаивал, что государства НАТО могли бы сбивать российские ракеты над Украиной.