Стефанішина їде в Брюссель для зустрічей у НАТО

У вівторок, 28 травня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийме у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі віцепрем'єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину.

Про це повідомила пресслужба Альянсу у понеділок, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, Стефанішина зустрінеться з представниками держав Альянсу у рамках засідання Ради Україна – НАТО.

Рада Україна – НАТО є спільним органом, у рамках якого держави-члени Альянсу і Україна засідають на засадах рівності з метою просування політичного діалогу, взаємодії, співпраці і прагнення України набути членства в НАТО.

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Рада забезпечує взаємні консультації, ухвалення рішень і спільні заходи та слугує механізмом кризових консультацій між Україною і НАТО.

Раніше у понеділок генсек НАТО Єнс Столтенберг наполіг, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.

Крім того, генсек заявив, що НАТО як інституція не має планів відправляти війська в Україну.