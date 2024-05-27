Стефанишина едет в Брюссель для встреч в НАТО

Во вторник, 28 мая, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет в штаб-квартире Альянса в Брюсселе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину.

Об этом сообщила пресс-служба Альянса в понедельник, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, Стефанишина встретится с представителями государств Альянса в рамках заседания Совета Украина – НАТО.

Совет Украина – НАТО является совместным органом, в рамках которого государства-члены Альянса и Украина заседают на основе равенства с целью продвижения политического диалога, взаимодействия, сотрудничества и стремления Украины приобрести членство в НАТО.

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Совет обеспечивает взаимные консультации, принятие решений и совместные мероприятия и служит механизмом кризисных консультаций между Украиной и НАТО.

Ранее в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг настоял, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине бить по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.

Кроме того, генсек заявил, что у НАТО как института нет планов отправлять войска в Украину.