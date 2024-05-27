Прем’єрка Данії хоче закрити доступ до соцмереж для дітей, молодших 15 років

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен хоче, щоб Європейський Союз встановив вікове обмеження на користування соцмережами на рівні 15 років, щоб захистити молодих користувачів від шкідливого контенту та екранної залежності.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.

За словами Фредеріксен, ризик для дітей у соціальних мережах сьогодні занадто великий.

"Сьогодні ви можете створити профіль у більшості місць, якщо вам лише 13 років. Але коли тобі 13 років, ти все ще дитина.", – зазначила Фредеріксен в данській газеті Politiken у статті в співавторстві з депутаткою Європарламенту Крістель Шальдемосе.

Реклама:

Політикині вважають, що вікове обмеження має супроводжуватися ефективними інструментами перевірки віку, оскільки технологічні гіганти не беруть на себе відповідальність за це.

Новий кодекс ЄС із правил модерації контенту, Закон про цифрові послуги (DSA), виявився недостатнім, щоб протистояти великим платформам соцмереж, вважають Фредеріксен та Шальдемосе.

Вони виклали пропозиції щодо посилення законодавства, які включають заборону на дизайн, що викликає звикання, і рекламу для неповнолітніх, а також обов'язкове повідомлення користувачів про те, скільки часу вони проводять на онлайн-платформах.

Ідея підвищення вікового цензу перегукується із закликом президента Франції Емманюеля Макрона, який минулого місяця закликав встановити "цифрове повноліття" у ЄС на рівні 15 років.

Нагадаємо, раніше британський регулятор Ofcom розпочав розслідування щодо того, чи достатньо заходів вживає платформа OnlyFans для запобігання доступу дітей до порнографії.

А у Франції міркували над тим, щоб захистити дітей від надмірного поширення їхніх фото батьками.